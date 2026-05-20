村上宗隆が20日の試合前にイチロー氏へ挨拶【MLB】Wソックス 2ー1 マリナーズ（日本時間20日・シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で出場した。試合前には村上は、マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏と対面。ファンも胸熱の瞬間となったが、その一方で“違和感”もあったようだ。ホワイトソックス球団公式X（旧ツイッター）