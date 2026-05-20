森保ジャパンのワールドカップメンバー発表から３日半――日本時間５月19日の早朝、カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表の26人もついに明らかになった。現在34歳のスーパースター、ネイマールが約２年半ぶりに復帰した一方、チェルシーでゴールを量産しているジョアン・ペドロは落選。また、マンチェスター・ユナイテッドからベティスに移籍して輝きを放つアントニー、大舞台での実績を誇るリシャルリソン、怪我