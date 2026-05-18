東日本大震災の支援に対するお礼、そして、日本とロシアとの親善の架け橋として秋田からプーチン大統領に贈られていた秋田犬の「ゆめ」が去年死んでいたことが分かりました。生きていれば14歳だった「ゆめ」。県内の関係者も別れを惜しみました。 こちらは14年前。生後3か月、生まれたばかりの秋田犬の「ゆめ」です。秋田犬保存会から佐竹前知事に手渡された寄贈式。愛くるしい姿に“猫派”の佐竹前知事もメロメロでした。東