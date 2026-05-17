ゴールデンレトリバーの可愛すぎる「ブチギレ」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で41万3000回再生を突破し、「怒ってらっしゃるw」「お目目しょぼしょぼで草」「その表情がまた愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、15分寝坊してしまった結果→大型犬が『朝ごはん』を待っていて…思った以上に『ブチギレている表情』】 朝ごはん遅延にブチギレ！？