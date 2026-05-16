金沢大学の中島王彦准教授をはじめとする国際的な研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測の結果、宇宙誕生から約8億年後（今から約130億年前）の時代に存在した極めて小さな銀河「LAP1-B」から、観測史上最少となる酸素の存在比（水素に対する酸素の割合）を検出したと発表しました。今回の成果は、現代の宇宙に残る「宇宙の化石」とも呼ばれる天体の形成現場を直接捉えた可能性があるとして注目されています。