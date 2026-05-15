オリックスは14日、楽天との試合（楽天モバイル）に0−3で敗戦。現在首位ながらも、今季7度目の完封負けを喫した。直近6試合は3勝3敗で、3敗は完封負けとなっており、打線が不安定な状態が続いている。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に解説で出演していた大矢明彦氏は最近のオリックス打線に対し「何か今はうまく打線が繋がらないですよね…」とコメント。同じ解説の五十嵐亮太氏は「オリックスがどう捉え