かつて世界中の海を支配した「海洋国家」イギリスが衰退の一途をたどっている。評論家の白川司さんは「低成長、生産性の停滞、移民問題、公共サービスの劣化といった国家的課題を解決できておらず、政権は迷走を続けている」という――。写真＝iStock.com／sankai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sankai■ホルムズ海峡封鎖でも存在感ゼロイギリスは海を支配することで世界を動かした国だった。ロイヤル・ネイビーが海上