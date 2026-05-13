パナソニックは、5月13日（水）に発表したレンズ一体型カメラ「LUMIX L10」を対象とした発売記念キャンペーンを実施する。 8月31日（月）までに「LUMIX L10」を購入すると、カメラジャケットとオリジナルハンドストラップがプレゼントされる。カメラジャケットはSmallRigが手がけている。 対象の「LUMIX L10」はブラックとシルバーのみ。直販サイト「Panasonic Store Plus」限定のチタンゴールドは含ま