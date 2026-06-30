6月28日、フリーアナウンサーの中川安奈が、自身のXを更新し、アメリカ南部テキサス州のヒューストンを訪れたことを報告した。私服姿を披露したが、大胆なファッションが注目を集めている。中川は《到着早々にびっくりな偶然があったり》とつづり、写真を投稿した。「開催中のFIFAワールドカップ（北中米W杯）で、中川さんは『DAZN』の “データテイメント” 配信『みんなでFIFAワールドカップ-DAZN PARTY LIVE-』でキャスター