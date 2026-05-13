往年の開発手法へ回帰ロータスは、EV路線からの脱却を進める中で、2028年に新型V8ハイブリッド・スーパーカーを投入する計画だ。【画像】新型スーパーカーはどんな姿に？ 2年前に予告されたデザインとは【ロータス・セオリー1コンセプトを詳しく見る】全32枚今回、2本の巨大な排気管を備えた同車のリアビュー画像が公開された。2024年に披露された電動スーパーカーコンセプト『セオリー1』からの影響が見て取れる。新型スーパー