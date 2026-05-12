山崎賢人 山崎賢人が12日、スイス高級時計ブランド「ウブロ」の銀座ブティック（東京・銀座）で行われたウブロ「ビッグ・バン リローデット」スペシャルイベントに登壇した。ブランドアンバサダーの山崎賢人は、300万円超えの新作「ビッグ・バン リローデッド」を着用して「かっこいいです。最高の着け心地です」とうっとり。