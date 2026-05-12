タレントのモト冬樹（75）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に夫婦そろって出演。妻でモデルの武東由美（65）がモトとの結婚後、モデル活動を始めた理由を明かした。2人は2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は再婚。当時は熟年婚と話題になった。今年で結婚16年目となる。モトは結婚生活を振り返り、「あっという間でしたね。やっぱりいい年齢で結婚したので、簡単に別れずわけにもいかずに」