シャープは、オープンマーケット向け「AQUOS sense」シリーズの補償サービス「モバイル補償パック」で、新プラン「モバイル補償パックプラスS 2年パック」の提供を開始した。価格は1万1880円。

月額プランと同等の補償を割安に提供

新プランは、スマートフォンの故障や水没、盗難、紛失などのトラブルを補償するサービス。加入料金は2年間一括払いで1万1880円。従来の月額料金プラン（月額594円）と同等の補償内容が提供され、2年間継続利用した場合と比較して割安となる。

対象機種は「AQUOS sense9」および「AQUOS sense10」の2モデル。今後、同シリーズの新製品が順次追加される予定。

長期利用を見据えたバッテリー交換

近年、スマートフォンの買い替えサイクルが長期化する市場傾向のなか、端末を長く安心して利用するための補償として新プランを用意した。

電池の健康度が「低下」状態になった端末に対し、契約開始から1年経過後かつ契約期間中に1回のみ無料でのバッテリー交換が提供される。また、契約期間中に3190円での交換も1回のみ可能。

途中解約時時の返金はなし

修理は「シャープ修理窓口」または同社認定のモバイル機器修理ショップ「iCracked Store」で受け付ける。機種購入から1年未満のメーカー保証修理に該当する場合、「iCracked Store即日修理サービス」は利用不可。

破損時の修理は年間1回まで。水濡れや全損は破損修理サポートの対象外で、新品同等機種との交換となる。

また、2年間の利用を前提としたプランのため、中途解約時の返金は行われない。