突然ですが、「原付」が何の略か知っていますか？意外と間違えています…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「原動機付自転車」でした！原付とは、「原動機付自転車」の略称です。エンジンなどの原動機を備えた自転車という意味で、道路交通法や道路運送車両法によって定められた車両区分のひとつです。一般的には排気量50cc以下のバイクや電動スクーターなどが該当し、身近な移動手段として長年親しまれてきました。運転