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寺地拳四朗が3階級制覇を達成、日本人初の3階級2団体統一王者を目指す

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 寺地拳四朗がWBOスーパーフライ級王座決定戦で3階級制覇を達成した
  • イスラエル・ゴンサレスを判定3−0で破り日本男子史上8人目の快挙となった
  • 今後は3階級2団体統一王者という日本人初の記録に挑戦する意向を示した
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