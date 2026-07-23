8·î29Æü¡¢8·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó49¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£º£Ç¯¤ÏÁí¹ç»Ê²ñ¤òÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤ÏSixTONES¡¢»³ºê°é»°Ïº¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤¬½¢Ç¤¡£Ìó1¤«·î¸å¤ËÊüÁ÷¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ìÉô¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¥¼¥í¡×±ê¾å¤·¤¿Ç®°¦½÷Í¥¤Èµì¥¸¥ã¥Ë¤Î¡È¤ª¤½¤í¤¤¡É¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä»Ñ¡Ö¤É¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¡Ä¡×SixTONES¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ïº¤ÏÇ24»þ´Ö¥Æ¥ì