ディベイニーの反省が……球団初のリーグ連覇を目指す阪神が、シーズン後半戦に向けて新たな補強を敢行した。7月21日、球団は四国アイランドリーグplusの高知からデルミス・ガルシア外野手（28）と契約を結んだことを発表した。「マイナーリーグ通算132本塁打の強打が魅力で、’22年にはアスレチックスでメジャーリーグデビューも果たしています。阪神は昨年からガルシアを補強候補に入れていましたよ」（球団OB）ガルシアの獲得に