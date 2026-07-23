¡ÔÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ7·î22Æü¡¢¸µ¡ÖBE:FIRST¡×¤Î»°»³Î¿µ±¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ ¡ÈÌ©²ñÊóÆ»¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£1»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë»°»³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸µº§Ìó¼Ô¤¬¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»°»³¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È·ëº§¤·¡¢Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢22Æü