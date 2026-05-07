スバル「レックス」最上位グレードとはスバルから発売されているコンパクトSUV「レックス」。2025年にはハイブリッドやガソリンモデルに4WDが設定されましたが、現在最上級グレードとして設定されているモデルはどのような特徴を備えているのでしょうか。レックスの車名は、かつてスバルが展開していた軽自動車に由来しますが、現在のモデルはダイハツ「ロッキー」のOEMで、スバル初の小型SUVとして展開されています。【画像】