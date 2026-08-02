俳優の三山凌輝と、舞台で共演している女優の花乃まりあとの“不適切な関係”が7月22日に「週刊文春」の報道により発覚し、その後も、2人のメールのやり取りが報じられるなど、泥沼化が止まらない。そんななか、舞台は続行されているが、共演者からの信頼も低下しているという。「7月29日に『週刊女性PRIME』が、三山さんが舞台稽古をドタキャンしていたと報じました。舞台関係者の話によると、稽古中、突然、三山さんの来ない日