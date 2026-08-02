タイガースのスクバル＝2025年10月、シアトル（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースが、昨季まで2年連続でサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に輝いたタイガースの先発左腕スクバルを獲得するトレードに合意したと1日、メジャー公式サイトが伝えた。ワールドシリーズ3連覇に向け、さらに戦力が充実した。ドジャースでは山本由伸、佐々木朗希が開幕から先発ローテーションを守っている一方、左膝に炎症を