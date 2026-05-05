フラワーフェスティバルは5日が最終日です。ミュージシャンが生演奏を披露するなど、会場は多くの人で賑わいました。フラワーフェスティバルのステージに登場したのはテレビ派ファミリーでもある「大瀬戸千嶋」です。「テレビ派」のテーマソングでおなじみ、「clover」も披露し、会場は大きく盛り上がりました。■訪れた人「最高でした。彼の音楽は素敵です。元気もらえます」一方、歩行者天