時計、バッグ、ジュエリーなどを取り扱う買取専門店「なんぼや」は、新たなCMキャラクターに明石家さんまを迎え、新CM「さんまさん初ご来店」篇、「笑顔の査定室」篇を、2026年5月4日（月）より全国で順次放映します。セットに入った直後「個室か！ほな、しゃべり放題やな！」というさんまさんの第一声からCMは始まります。愛用の腕時計をルーペで覗き込む査定士に対し、「…で、なんぼや？なんぼや？…なんぼや？」といったさんま