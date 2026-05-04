大分トリニータは4日、J2・J3珀年構想リーグ第14節でギラヴァンツ北九州とアウェーで対戦し、1-2で敗れました。 雨の降り続く厳しいコンディションの中、アウェーでギラヴァンツ北九州と対戦した大分トリニータ。試合序盤から相手の鋭い攻撃にさらされ苦しい立ち上がりを強いられます。 前半19分。一瞬のすきをつかれ、大分市出身・河辺駿太郎に左足を振りぬかれ先制を許してしまいます。 反撃に