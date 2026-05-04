「みどりの日」の4日、広島市の植物公園が入園無料となりにぎわいをみせています。広島市は天気に恵まれ植物公園には朝から300人が訪れました。今年で開園50周年となるのを記念し、様々なイベントを開催しています。園内で採取した花や木を使って飾りつけを作るコーナーでは、子どもから大人までが楽しんでいました。見頃を迎えているのは早咲きのバラや、瑠璃色の花を咲かせたおよそ6000株のネモフィラです。■親子「