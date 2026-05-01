金属製建具製作などを手がけてきた山形市の西村工場が事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことが分かりました。負債総額は約3億8300万円に上る見通しです。事業停止と自己破産申請の準備に入ったのは、山形市銅町の西村工場です。資本金は2000万円で、従業員は27人です。4月30日までに事業を停止しました。西村工場は1909年5月に創業し、1959年7月に法人化しました。金属製建具の製作や同工事、空調工事、関連資材の卸売りな