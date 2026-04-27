「ユニクロ・GU・無印良品」のプチプラアイテムでつくる旬の着まわしコーデを、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さんに教えてもらいました。大人でも着まわしやすいアイテムを使用しているので、ぜひ参考にしてみてください。ユニクロ・GU・無印良品の着まわし10アイテムA：ピンクニット【写真】春の「推し活」コーデスエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛ばす淡めカラー。ただ着るだけでは