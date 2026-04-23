【S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-】 予約開始：4月24日16時 10月 発送予定 価格：9,900円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」を10月に発売する。4月24日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は9,900円