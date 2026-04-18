開催：2026.4.18 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 4 - 9 [カージナルス] MLBの試合が18日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとカージナルスが対戦した。 アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。 1回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打って