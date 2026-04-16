現地４月15日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）準決勝の第２戦で、ガンバ大阪はバンコク・ユナイテッド（タイ）と敵地で対戦した。先週８日の第１戦を０−１で落としていたなか、19分に山下諒也、39分にイッサム・ジェバリが得点し、前半のうちにアグリゲートスコアで勝ち越す。後半に入って82分には食野亮太郎がダメ押しの３点目を決めて、そのまま３−０で勝利。２戦合計３−１で決勝進出を決めた。