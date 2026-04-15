ZIPANG OPERAが、3rd EP『ZIPANGRIMM』（6月24日リリース）からの先行配信曲「Rainy Heart」のミュージックビデオを4月17日(金)20:00にYouTubeプレミア公開することが決定しれた。同曲はMBS/TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』のエンディング主題歌にも起用されている。ドラマ『失恋カルタ』の世界観に寄り添い書き下ろされた新曲「Rainy Heart」は、優しさゆえにすれ違った二人の別れの余韻と、その記憶を抱きしめながら前へ進もう