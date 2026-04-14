全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋のとんかつ店『あげづき』です。かつもツキも“あげる”！神楽坂の行列店「皆様のツキが上がり（揚がり）ますように」。店名の由来がこれ。そんな縁起の良さと圧倒的なおいしさ、加えて勝負に“かつ”というゲン担ぎで全国からとんかつファンが訪れる神楽坂の隠れたパワースポットである。店主があらゆる豚肉を食べ比べて選んだ