宮崎の希少豚「南の島豚」を独自の油で二度揚げ！　神楽坂のとんかつ名店『あげづき』

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・飯田橋のとんかつ店『あげづき』です。

かつもツキも“あげる”！神楽坂の行列店

「皆様のツキが上がり（揚がり）ますように」。

店名の由来がこれ。そんな縁起の良さと圧倒的なおいしさ、加えて勝負に“かつ”というゲン担ぎで全国からとんかつファンが訪れる神楽坂の隠れたパワースポットである。

店主があらゆる豚肉を食べ比べて選んだ看板食材が宮崎の希少な銘柄「南の島豚」だ。脂身の融点が低いため口の中でスッと溶けるような甘みがあるのが特徴で、赤身は実に濃厚、噛むほどに旨みが湧き出る。それを胃もたれしないよう高級ラードにオリーブオイルなどを配合した独自の油でじっくり二度揚げするのがこの店流だ。

南の島豚ロースかつ2640円（数量限定）※定食（ご飯・お味噌汁・お新香・1品）は＋450円

『あげづき』南の島豚ロースかつ 2640円（数量限定） ※定食（ご飯・お味噌汁・お新香・1品）は＋450円 肉をふわりと包み込むやや白めの衣も特徴。水分を逃さない粉の付け方など肉の魅力を引き出すよう全てにこだわる。「南の島豚」は宮崎の「永田種豚場」のみで生産される希少な銘柄。都内ではあまり出回っていないため、これ目当てに来る人も

富岡料理長曰く「理想の仕上がりはエッジの効いた衣で肉はふんわり」、そのため一度に揚げる枚数を制限するなど数々の工夫をしているそう。

ということで思い立ったら “あげづき詣で”。かつもツキも最高に揚げ＆上げてくれるはず！

【名店の証】

『あげづき』「南の島豚」は旨みと脂身の甘みが抜群。揚げる枚数を制限して20分ほどかけてじっくり二度揚げ

「南の島豚」は旨みと脂身の甘みが抜群。揚げる枚数を制限して20分ほどかけてじっくり二度揚げ。

『あげづき』料理長 富岡敬晶さん

料理長：富岡敬晶さん「とんかつ人生は約20年になります」

『あげづき』

飯田橋『あげづき』

［店名］『あげづき』

［住所］東京都新宿区神楽坂3-2山ノ内ビル地下1階

［電話］03-6265-0029

［営業時間］11時半〜14時LO、17時半〜21時LO※土・日・祝の昼は14時半LO、日・祝の夜は20時半LO、いずれも売り切れ次第終了

［休日］火

［交通］地下鉄有楽町線ほか飯田橋駅B3出口などから徒歩3分

撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、南の島豚ヒレかつの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】ピンクに輝く！ 日本酒にも合うしっとり旨い絶品ヒレかつ（6枚）