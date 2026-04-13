「毎日ごはんをつくるのがしんどい」と感じたときの、乗り越え方をご紹介します。現在45歳、3人の息子と夫と暮らすイラストレーターのマルサイさんは、「SNSへの食卓写真を投稿」することで、悩みを解消。飽き性でも10年続いた習慣についてつづります。この10年でやめた習慣、続けている習慣熱しやすく冷めやすいタイプであることは自覚していたけれど、この10年を振り返ってみたら短期間で消えていった習慣が山ほどありました。【