明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第10節の16試合が12日に行われた。RB大宮アルディージャは松本山雅FCに1−4で敗戦。先制された後に追いついたものの、前半終盤に突き放されると、後半にも追加点を浴びた。同グループの“福島ダービー”はいわきFCが3−1で制して首位キープ。ジュビロ磐田は最下位AC長野パルセイロから先制点を守りきれなかったものの、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。WEST-Aの首位徳島