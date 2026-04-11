任期満了に伴う山形県西川町長選挙は12日に投開票日を迎えます。現職と新人の2人が立候補していて11日は最後の訴えを繰り広げています。西川町長選に立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。菅野さんは財務省東北財務局の職員などを経て前回2022年の町長選で初当選。「美しい西川を未来に残す」として雇用拡大に取り組む地域