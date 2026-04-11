任期満了に伴う山形県西川町長選挙は12日に投開票日を迎えます。現職と新人の2人が立候補していて11日は最後の訴えを繰り広げています。



西川町長選に立候補したのは、いずれも無所属で届け出順に現職で2期目を目指す菅野大志さん（47）と、新人で元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さん（71）です。



菅野さんは財務省東北財務局の職員などを経て前回2022年の町長選で初当選。「美しい西川を未来に残す」として雇用拡大に取り組む地域企業への補助制度拡充やデジタル産業の誘致、高校生・大学生のUターン支援などを訴えています。

大泉さんは県職員を経て、労働団体「連合山形」の会長などを務め、前回の町長選にも出馬しました。「金の流れの透明化」を訴えているほか、デマンド交通や除雪支援の充実、地元の山菜などを生かした飲食品工場の誘致に取り組むとしています。





また、今回の選挙では現職・菅野さんによる町職員へのパワーハラスメントも争点となっています。菅野さんは「反省しなくてはいけない点はしっかり反省していく」とし、自身も含めてコンプライアンス研修を実施するとしています。大泉さんは「多数の職員が早期退職しているのは深刻な問題」だと訴え、条例を制定し、被害者が生まれない仕組みを作るとしています。西川町長選は12日投開票が行われます。一部を除いて午前7時から午後7時まで投票を受け付けます。大勢が判明するのは午後9時半ごろとみられています。町の有権者数は6日現在、3913人です。