一日の疲れを癒やす眠りの時間は、なによりも大切にしたいもの。じつは「無印良品」には、寝心地や肌触りを追求した名品が数多くそろっているのをご存知ですか？今回は、無印良品を愛してやまないムジラーの皆さんに、実際に使って感動した「快眠グッズ」を厳選してもらいました。1：種類豊富な「枕」は、お手入れもとにかくラク！無印良品の『カバーが洗える 頭を支えるふっくら枕』は、底つきしにくい中わたを使っているから、