新小学1年生たちを交通事故から守ろうと、4月9日、鳴門市で子どもたちに黄色い帽子が贈られました。この黄色い帽子は、新小学1年生や新幼稚園生を交通事故から守ろうと、鳴門市が毎年贈っています。9日、鳴門西小学校では入学式に続いて、贈呈式が行われました。式では古林賢一校長が「命が一番大切なので、交通安全に気をつけてください」と、子どもたちに交通安全を呼びかけたあと、市の関係者や地元のボランティアらが、新1年生