縦横無尽にのしのしと歩き回るクマ。捕獲に向けて対応にあたる人々を横目に、時折、その場でうずくまる様子も見られます。31日午前8時ごろ、福島・会津美里町の住宅近くに出没した体長50cmほどのクマ。実はこの場所では、30日夕方にもクマ1頭が目撃されています。近所の人は「夜、誰かが来たわけでもないのですが、（センサーライトが）ついたりすることがあった。やっぱり怖い、怖いです。大きさはともかくとして、クマは怖いです