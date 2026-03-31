百条委員会で偽証をしたとして、徳島市議会は3月31日、遠藤彰良市長らを刑事告発する告発状を徳島地検に提出しました。（記者）「遠藤市長に対する告発状を持った職員が今、徳島地検に入っていきます」刑事告発されたのは、徳島市の遠藤彰良市長と都築伸也政務監です。31日午前、議会事務局の職員らが徳島地検を訪れ、告発状を提出しました。このうち遠藤市長は、市が生活保護費の国庫負担金を過大請求をした問題を調査する市議会