阪神タイガースとの初戦こそ勝利するも2戦、3戦目を落として開幕カードを負け越しで終えた読売ジャイアンツ。“伝統の一戦”でスタートした2026年シーズンは両軍、そしてファン同士も早くも“遺恨”を残してーー。【写真】巨人新人投手への威嚇？ ネットでも疑問視された藤川軍団の抗議覇権奪回を目指す阿部慎之助監督（47）率いる巨人だが、14年ぶりの開幕カード負け越しとなる、何とも不安なシーズン幕開けとなった。しかも3