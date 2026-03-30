新年度予算案が成立するまでの「つなぎ」となる暫定予算案が、さきほど、衆議院・予算委員会で可決されました。衆議院の予算委員会ではきょう（30日）午前、高市総理が出席し、新年度予算案が成立するまでの「つなぎ」となる暫定予算案をめぐる質疑がおこなわれました。その後、採決がおこなわれ、与党のほか共産党を除く野党の賛成多数で可決されました。暫定予算案の総額はおよそ8兆6000億円で、年金など社会保障費のほか、来月