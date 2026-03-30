ドナルド・トランプ政権が公開したホワイトハウス公式アプリについて、ユーザーの正確な位置情報を4分30秒ごとに確認して第三者のサーバーへ同期するコードが埋め込まれていることを、ソフトウェア開発者が指摘しました。I Decompiled the White House's New Apphttps://blog.thereallo.dev/blog/decompiling-the-white-house-app#consentpaywall-bypass-injectorWhite House App Found Tracking Users' Exact Location Every 4.5