新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年６月より新作夏アニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』のABEMA限定先行配信版を７月からの地上波放送に先駆けて配信開始する。 TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と彼が通うスーパーで働くミステリアスな