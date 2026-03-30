東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にある店舗「ポケモンセンターメガトウキョー」で３月26日夜、女性が男に刃物で首などを刺され、その男も自身の首付近を刺し、いずれも病院で死亡が確認された。警視庁によると２人は元交際関係で、容疑者はストーカー規制法違反容疑で逮捕されたものの、罰金を払って釈放されていた。改めてストーカー犯罪対策がクローズアップされる中