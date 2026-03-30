「まさか自分が」と思う人ほど、実は危ない。公務員として安定した生活を送っていた30代の男性が、父親の急逝によって遺産2,000万円を手にした。それからわずか半年後、遺産は半減――。遺産や宝くじの当せん金など大金が突然手に入り、自制心を失って短期間で使い切ってしまうのは、決して珍しい話ではない。「自分は大丈夫」「わが子に限って」と思っているあなたにも、起こりうることかもしれない。大金を手に入れ、収入と支出