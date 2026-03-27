美しいフランスの高級リゾート地カンヌを舞台に、警部補カミーユと謎の男ハリーが事件を解決するミステリードラマ、『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』が5月10日（日）16：00よりミステリーチャンネル初放送！ リゾート地カンヌを舞台にした軽妙なミステリー『オックスフォードミステリー ルイス警部』や『バーナビー警部』を手掛けたヒットメイカーが集結し手掛けた話題作。南フランスのカンヌを舞台に、事件解