わが家のマスコット、スクービーさんと『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「五輪公式マスコット2」について語る。＊＊＊前回はミラノ・コルティナ冬季五輪とパラリンピックの公式マスコット「ティナ」と「ミロ」を入り口に、冬季五輪のキャラ変遷について考察しました。今回は夏季五輪編です。まずは公式第１号。初めて五輪に公