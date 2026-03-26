エテュセが、スキンケアパウダーと部分用化粧下地のクールタイプを数量限定で発売する。■夏にうれしいひんやり使用感部分用化粧下地「ポアレスプライマー クール」は、2026年4月2日（木）よりロフトにて先行発売、4月16日（木）より全国発売。気になる毛穴や凹凸を集中補整し、Tゾーンや小鼻のテカリ・皮脂による化粧くずれを防ぐ設計。朝のメイク時はもちろん、日中のメイク直しにもひんやりとした使い心地を叶える。「スキンケ